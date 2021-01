Czysty jak szkło. Jak dobór szkła może ograniczyć choroby

Pandemia COVID-19 może nie być ostatnią

Koronawirus nie ustępuje, ale na przełomie 2020 i 2021 pojawiło się światełko w tunelu – opracowano i wdrożono skuteczną szczepionkę oraz testuje się kolejne preparaty zapobiegające zakażeniu. Wiele wskazuje na to, że nawet po zaszczepieniu większości populacji, SARS-COV-2 będzie wciąż między nami obecny; mogą nawet wybuchać lokalne epidemie.

Działać indywidualnie i globalnie

Chorobom i zmianom klimatu należy zapobiegać w każdy możliwy sposób. Warto zacząć od sposobów, które dostępne są na wyciągnięcie ręki, choć nie należy zapominać o systemowych rozwiązaniach. Naszą odporność może poprawić zbilansowana dieta z odpowiednią ilością warzyw i owoców. Pomóc może również ruch – regularne ćwiczenia i poruszanie się pieszo czy rowerem poprawią nie tylko naszą kondycję, ale też pozytywnie wpłyną na środowisko.

Indywidualne działania będą jednak nieskuteczne, jeżeli w parze nie będą szły kompleksowe działania. Jednakże, do tego potrzebne są nie tylko wykształcone i doświadczone kadry, ale również odpowiednie rozwiązania architektoniczne. Same szpitale mogą być ogniskami zakażeń, z różnych powodów – od obniżonej odporności pacjentów przez niejałowy sprzęt po samo wnętrze szpitala, które nie jest odpowiednio czyszczone. Szacuje się, że w Europie rocznie w szpitalach zakaża się prawie 4 miliony pacjentów[1].

Należy w związku z tym zwracać uwagę, czy w budynku szpitala zastosowano odpowiednie rozwiązania architektoniczne, gdyż są one w stanie ograniczyć prawdopodobieństwo zakażenia, a także skrócić czas pobytu. Jednym z najprostszych, ale również najskuteczniejszych rozwiązań jest szkło pokryte powłoką antymikrobową.

Szkło antymikrobowe – jak działa

Dane są jednoznaczne – rynek szkła zwalczającego drobnoustroje rośnie i przewiduje się, że w 2026 roku osiągnie wartość 328,1 miliona dolarów[2]. Z przebadanych użytkowników, największą część, bo aż 46,8% stanowiły szpitale[3]; jasno pokazuje to, że szkło tego typu może być skutecznym rozwiązaniem redukującym ryzyko zakażenia w szpitalach, ale również może wpłynąć na ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia epidemii.

Jednym ze sposobów na zapewnienie szklanej tafli właściwości antymikrobowych jest pokrycie go transparentną powłoką fotokatalityczna na bazie TiO 2 . Wystarczy ekspozycja na promieniowanie UV ze światła dziennego lub sztucznych źródeł, żeby zapewnić ochronę przed bakteriami i wirusami. Jednym z dostępnych na rynku produktów wykorzystujących tę technologię jest Pilkington SaniTise™.

Jednym z największych zmartwień dotyczących koronawirusa był fakt, że jest on w stanie utrzymywać się na niektórych powierzchniach przez dłuższy czas, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia – mówi Magdalena Skoczyńska, Strategic Sales & VAP Manager Pilkington Polska. – Szkło pokryte powłoką fotokatalityczną nie tylko ogranicza taką możliwość, ale również zwiększa bezpieczeństwo w szpitalu, zmniejszając możliwość wystąpienia zakażenia innymi chorobami. Dodatkowo, jest olefobowe, a zatem łatwe do utrzymania w czystości.

Szkło – pomoc w walce z zarazkami

Rozwiązania takie jak Pilkington SaniTise™ sprawdzą się nie tylko w szpitalach, ale również w laboratoriach i każdym innym miejscu, w którym spotykają się duże ilości ludzi. Szkło można hartować, giąć czy zespalać, dzięki czemu można je zastosować w szkołach, bibliotekach czy środkach komunikacji publicznej. Może zmniejszyć to prawdopodobieństwo zakażenia.

Jak widać, wybór odpowiedniej tafli szkła ma ogromne znaczenie i może przyczynić się do tego, aby uczynić świat zdrowszym, czystszym i bezpieczniejszym

