Szklane remedium na hałas

Hałas – problem stary jak cywilizacja

Hałas jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Choć zdecydowanie nasilił się wraz z powstaniem cywilizacji przemysłowej, jest to zjawisko stare jak świat – już w starożytnym Rzymie oraz w wielu średniowiecznych miastach istniał zakaz poruszania się rydwanami lub wozami w nocy[1]. Miało to zapewnić mieszkańcom spokojny sen.

Choć hałas jest dla nas w pewien sposób przezroczysty (ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie wyłączyć słuchu, nasze mózgi ignorują część dźwięków), nie oznacza to, że na nas nie wpływa. Natężenie dźwięku o poziomie 35 dB jest w stanie podnieść ciśnienie krwi, tymczasem prawie sto milionów ludzi w Unii Europejskiej jest codziennie narażonych na działanie hałasu o poziomie przekraczającym 55 dB[2]. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem.

Najbardziej narażony jest zmysł słuchu, ale hałas wpływa również negatywnie na ciśnienie krwi czy pracę serca[3]. Zanieczyszczenie dźwiękowe ma poważne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego. Nie tylko powoduje zwiększony poziom stresu, ale również prowadzi do problemów ze snem[4]. Prowadzi też do pogorszenia zdolności poznawczych i utrudnia naukę czy rozumienie mowy[5].

Zanieczyszczenie dźwiękowe jest równie destruktywne co inne rodzaje zanieczyszczeń, ale trudniej z nim walczyć. Wpływ niepożądanego światła można ograniczyć zamykając oczy. Nie da się tego zrobić z uszami, a ciągłe chodzenie w zatyczkach może być równie uciążliwe, co sam hałas. Tym bardziej, że zbyt niskie natężenie dźwięków też może być przez nas odbierane jako niepokojące!

Jak izolować się od zewnętrznego hałasu

Ciężko jest całkowicie wyeliminować wszystkie źródła dźwięku, ale jak radzić sobie z problemem hałasu? Z pomocą przychodzą współczesne technologie budowlane, które pozwalają znacząco ograniczyć dochodzące do nas dźwięki i zwiększyć komfort przebywania w pomieszczeniu.

Większość czasu spędzamy w budynkach, więc ich właściwa akustyka może mieć kluczowy wpływ na nasz dobrostan fizyczny i psychiczny – mówi Szymon Piróg, kierownik biura doradztwa technicznego Pilkington Polska. – Jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie komfortu akustycznego w pomieszczeniu jest montaż szkła dźwiękochłonnego w oknach. Szyby i rama mogą mieć różny stopień izolacyjności akustycznej, więc trzeba pamiętać, że okno stanowi całość, a jeden źle dobrany element może wszystko zniweczyć.

Szkło dźwiękochłonne to komfort akustyczny

Szkło dźwiękochłonne takie jak Pilkington Optiphon™ pozwala w znaczącym stopniu zredukować dopływ dźwięków z zewnątrz, zapewniając tym samym ciszę i komfort akustyczny. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu pochłaniającej fale dźwiękowe folii PVB, która znajduje się pomiędzy szklanymi taflami. Pozwala ona stłumić dochodzące z zewnątrz dźwięki.

Istotna jest również grubość szkła – szyby dostępne są w różnych grubościach, ale panuje generalna zasada, że im grubsza tafla, tym lepiej izoluje ona od niepożądanych dźwięków. Pojedyncza szyba laminowana o grubości 8,8 mm z folią akustyczną ma współczynnik R w wynoszący 37 dB. Współczynnik R w określa wartość redukcji hałasu znajdującego się poza przegrodą. Skala decybeli jest skalą logarytmiczną, więc redukcja hałasu o 10 dB będzie przez nas odczuwana jako zmniejszenie natężenia dźwięku o połowę.

Choć już pojedyncza tafla szkła jest w stanie znacząco zredukować pochodzący z zewnątrz hałas, zastosowanie jej w szybach zespolonych pozwala uzyskać jeszcze większą izolację od niepożądanych dźwięków. Można je poddawać obróbce, jak również łączyć z innymi rodzajami szkła, co pozwala uzyskać nie tylko izolację akustyczną, ale również cieplną, ochronę przed słońcem czy właściwości samoczyszczące.

Szyby dźwiękochłonne skutecznie redukują najczęściej spotykane źródła hałasu w miastach oraz zapewniają bezpieczeństwo – w razie mechanicznego uszkodzenia nie rozpryskują się, więc nie musimy obawiać się odłamków. Spełniają one wymogi norm takich jak EN 12600 czy EN 356.

Montaż szkła dźwiękochłonnego w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Przebywanie w cichym środowisku uspokaja, zmniejsza ciśnienie, wyrównuje tętno oraz zwalcza stres, co przekłada się na lepsze samopoczucie. Szkło dźwiękochłonne wytłumi przenikanie hałasu z zewnątrz, co pozwoli uzyskać wewnętrzny spokój.

