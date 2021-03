NSG Group Super Etyczną Firmą

Konkurs Etyczna Firma organizowany jest od 2014 roku, a jego celem jest promocja spółek, które przywiązują dużą wagę do wartości etycznych takich jak uczciwość, profesjonalizm oraz szacunek dla pracowników i klientów. Kapituła ocenia nie tylko ocenia wewnętrzne procedury, regulaminy

i kodeksy, ale również sposób ich wdrażania. Jury bierze również pod uwagę działalność prospołeczną i dobroczynną zgłoszonych kandydatów.

Etyka to odpowiedzialność, otwartość i stawianie czoła trudnych sytuacjom. W NSG Group etyka to fundament funkcjonowania. W organizacjach to ludzie decydują o sukcesie firmy lub jego braku. Codziennie uczymy się, jak lepiej budować relacje, w atmosferze szacunku i empatii. Różnorodne zespoły, wymagania pracowników vs oczekiwania firmy to właśnie wyzwanie, które potrzebuje wsparcia wysokich standardów etycznych – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalna NSG Group w Polsce.

Spółki wchodzące w skład NSG Group nie tylko aktywnie dbają o zachowanie bezpieczeństwa

i najwyższych standardów pracy, ale również wspierają zainteresowania swoich pracowników oraz lokalne społeczności. Przykładami mogą być cykl filmów „Natchnieni szkłem”, w których pracownicy prezentują swoje pasje czy nagroda, którą Pilkington Automotive Poland otrzymało od Państwowej Inspekcji Pracy za najwyższej klasy standardy pracy.

Przyznana nagroda jest dla niebywałą nobilitacją i potwierdza, że nasze działania mają sens. Jest dla nas również informacją, że nasze wysokie standardy etyczne są słuszne. Ostatni rok wymagał podejmowania decyzji bardzo trudnych – to czas, w którym postępowanie etyczne jest wyjątkowo potrzebne i stosowane standardy weryfikują się bardzo szybko. Trzeci tytuł Etycznej Firmy oraz znalezienie się w gronie Super Etycznych Firm pokazuje nam, że obrana przez nas ścieżka jest właściwa, a kodeks postępowania, obecny w życiu naszej firmy, został po raz kolejny doceniony przez innych – dodaje Monika Kuczyńska.

W gronie Super Etycznych Firm znajdują się rozpoznawalne i cenione przedsiębiorstwa prywatne

i państwowe, które nie tylko deklarują najwyższe standardy zachowania, ale równie je realizują. Wyróżnienie to poświadcza, że nagrodzone firmy cieszą się nieposzlakowaną opinią oraz znajdują się w biznesowej awangardzie.

NSG Group nagrodzono w kategorii „Super Etyczna Firma” obok ośmiu innych podmiotów.

W kategorii „Duże firmy” znalazło się dwunastu laureatów, w kategorii „Małe i Micro Przedsiębiorstwa” wyróżniono dwie firmy.