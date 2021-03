Szkło widoczne dla ptaków, opracowane dla ochrony przyrody

Większość ptaków zderza się ze szkłem, gdy mylą to, co jest widoczne w jego odbiciu, z prawdziwym przedmiotem, takim jak drzewa lub otwarte niebo. Pilkington AviSafe™ ma wzór wzmacniający odbicie promieniowania UV, które jest bardziej widoczne dla ptaków niż dla ludzi, co pomaga zapobiegać kolizjom i zapewnia maksymalną przejrzystość, zachowując jednocześnie estetyczny wygląd szkła.

Szkło będzie wspierać projektantów, gdy ustawodawcy zaczną egzekwować stosowanie materiałów przyjaznych dla ptaków w budownictwie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku i San Francisco przyjęto regulacje, które zachęcają do specyfikacji szkła widocznego dla ptaków.

Szkło Pilkington AviSafe™ odbija głównie fale w paśmie UV, które ptaki widzą najostrzejszej. Oznacza to, że ptaki widzą naprawdę jasny wzór zakłócający odbicie, więc lokalizują przeszkodę i nie lecą w tym kierunku. Wzór na zewnętrznej powierzchni jest estetyczny dla ludzkiego oka i ledwo widoczny od wewnątrz, umożliwiając niezakłócony widok i wysoką przepuszczalność światła. Dzięki naszej innowacji możliwe jest tworzenie projektów, które są bezpieczne dla dzikiej przyrody, bez konieczności rezygnacji z dużej ilości szkła używanego do przeszkleń zewnętrznych budynku – tłumaczy Leo Pyrah, kierownik produktu w Pilkington UK.

Pilkington AviSafe™ będzie stosowany na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej i może być łączony z innymi produktami marki Pilkington w celu uzyskania dodatkowych korzyści, takich jak izolacja termiczna, ochrona przed słońcem, bezpieczeństwo i ochrona przed hałasem.

Szkło zostało pomyślnie przetestowane w rezerwacie przyrody Mere Sands Wood w pobliżu centrum badawczo-rozwojowego NSG Group w Wielkiej Brytanii. Testowany produkt został zainstalowany w nowym budynku dla zwiedzających i w kawiarni, aby zmniejszyć ryzyko zderzenia się 170 różnych gatunków ptaków występujących w parku z oknami. Teren, zarządzany przez Lancashire Wildlife Trust, to dawna kopalnia piasku wykorzystywana do wydobywania minerałów do produkcji szkła. Chcieliśmy, aby nasze nowe obiekty były miejscem, w którym ludzie mogliby wygodnie obserwować dziką przyrodę i cieszyć się pięknym widokiem naszego rezerwatu przyrody. Pilkington AviSafe™ pozwoliło nam to zapewnić bez narażania życia wielu różnych gatunków ptaków – powiedziała Alice Singleton, dyrektor ds. marketingu w Lancashire Wildlife Trust.

KONIEC





O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia, części zamienne i specjalistyczne rynki szyb transportowych. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz cyfrowych oznakowań i wyświetlaczy. Produkty technologiczne obejmują bardzo cienkie szkło do wyświetlaczy, soczewki i światłowody do drukarek oraz włókno szklane używane w separatorach akumulatorów i paskach rozrządu silnika. Posiadamy duże udziały w większości rynków produktów architektonicznych i motoryzacyjnych na świecie, o szerokim zasięgu geograficznym, co pozwala nam odpowiadać na potrzeby klientów, których działalność, szczególnie w przypadku rynku oryginalnych szyb samochodowych, ma coraz bardziej globalny charakter. Obecnie, NSG Group prowadzi działalność produkcyjną na całym świecie i prowadzi sprzedaż w ponad 100 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2020 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok. 4,60 miliarda euro. Z łącznej sprzedaży Grupy 38% zrealizowano w Europie, 28% w Azji, łącznie z Japonią i 27% w obu Amerykach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

