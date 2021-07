Jak szyby przeciwsłoneczne wpływają na komfort w budynku?

Coraz więcej upalnych dni

Ciepłe i słoneczne lato jest dobrą wiadomością dla osób korzystających z uroków wakacji i urlopów. Trzeba jednak pamiętać, że zupełnie inaczej odbiera się upalny dzień nad jeziorem, a inaczej we wnętrzu budynku. To, co na zewnątrz może być zaletą, w środku może okazać się męczące.

Dzięki dostarczanemu przez słońce światłu jesteśmy w stanie widzieć i poruszać się, a produkowana przez nie energia cieplna sprawia, że nasza planeta nadaje się do życia. Dzięki słońcu syntetyzujemy witaminę D, która ma wpływ na nasze samopoczucie. Słońce jest również źródłem energii, którą możemy przekształcać w energię elektryczną oraz jest istotnym czynnikiem dla rozwoju roślin.

Klimatyzacja podgrzewa planetę

Podczas upalnych dni instynktownie sięgamy po klimatyzację. Daje ona dużo wytchnienia w wysokich temperaturach, ale jest kosztowna. Systemy klimatyzacyjne do działania potrzebują energii. Choć cały czas rośnie udział energii odnawialnej, europejska energetyka oparta jest na paliwach kopalnych[1], których spalanie uwalnia dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, co powoduje wzrost temperatury. Powstaje zatem paradoksalna sytuacja – schładzając się, podgrzewamy planetę.

Potwierdzają to inne dane i przewidywania – według informacji zebranych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną do 2050 roku 37% produkowanej energii będzie zużywane na klimatyzowanie pomieszczeń[2]. Ponieważ produkcja energii jest coraz droższa, a wraz ze wzrostem temperatur będziemy częściej używać klimatyzatorów, będziemy więcej płacić. Dzieje się to już teraz – według badań, gospodarstwa domowe wyposażone w klimatyzację płacą nawet o 42% wyższe rachunki za prąd[3].

Szkło przeciwsłoneczne – jak wpływa na zużycie energii

Można to zminimalizować, stosując szkło przeciwsłoneczne. Jednym z dostępnych na rynku rodzajów jest Pilkington Suncool™, które spełnia wszystkie wymogi niezbędne w walce z upałem i zużyciem energii – cechuje się wysoką przepuszczalnością światła, niską przepuszczalnością energii słonecznej i bardzo dobrą izolacyjnością cieplną.

Odpowiedni dobór szyb może spowodować, że zimą nie będziemy musieli mocno dogrzewać mieszkań, a w lecie będziemy mogli zminimalizować koszty klimatyzacji lub całkowicie wyeliminować jej użycie – mówi Ryszard Chłopek, Product Manager w Pilkington Polska w podcaście „Natchnieni szkłem”.

Pilkington Suncool™ można poddawać hartowaniu i laminowaniu, a także łączyć z innymi rodzajami szkła. Przykładowo, użycie szyby zespolonej o konfiguracji 6 mm Pilkington Suncool™ 50/25 – 16 mm – 4 mm Pilkington Opitfloat™ Clear daje współczynnik Lt o wartości 50%, zaś współczynnik g na poziomie 0,27. Pozwala to znacząco zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

Szkło przeciwsłoneczne może być stosowane w budynku każdego rodzaju. Powszechnie używa się go w biurowcach (np. Nautilus w Krakowie czy Atrium Tower w Warszawie), ale jest wykorzystywane również w galeriach handlowych czy obiektach użyteczności publicznej takich jak uniwersyteckie biblioteki. Podsumowując, szkło może stać się w najbliższej przyszłości skutecznym sposobem walki ze zużyciem energii przez klimatyzację oraz może zapewnić komfortową temperaturę wewnątrz budynku bez emisji gazów cieplarnianych.

