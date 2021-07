Pilkington SaniTise™ pośród nagrodzonych w programie IRBS

Innowacyjne rozwiązania branży stolarki

Program IRBS organizowany jest przez firmę Stolarka VIP. Biorą w nim udział producenci maszyn, komponentów, programów IT oraz innych elementów powiązanych ze stolarką. Jego celem jest wyróżnienie i promocja rozwiązań cechujących się wysoką innowacyjnością oraz spełniających potrzeby współczesnych czasów. Jury podczas wyboru zwraca uwagę na czynniki takie jak ekologiczność produktu czy intuicyjność jego użycia.

W tegorocznej edycji kapituła programu wyróżniła aż jedenaście przedsiębiorstw, które w ostatnich dwunastu miesiącach wprowadziły na rynek nowy produkt lub technologię. Pośród zwycięzców znalazła się firma Pilkington Polska, którą nagrodzono za szkło antymikrobowe Pilkington SaniTise™.

Wyróżnienie w programie IRBS to ogromna radość dla całej NSG Grup, która ciężko pracowała, żeby wdrożyć szkło antymikrobowe na rynek – mówi Ewelina Wójcicka, koordynator ds. komunikacji marketingowej. – Bezpieczeństwo sanitarne jest ważne każdego dnia, a o jego istotnej roli przypomniała nam pandemia COVID-19. Mamy nadzieję, że nasze szkło pozwoli poprawić warunki sanitarne w wielu miejscach i zmniejszy ryzyko zakażeniem się – dodaje.

Szkło walczące z mikrobami

Jury doceniło wysoką jakość wykonania oraz dostosowanie do współczesnych realiów. Pilkington SaniTise™ to szkło pokryte transparentną powłoką fotokatalityczną, która aktywuje się pod wpływem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Zawarty w niej TiO 2 reaguje z parą wodną w procesie fotokatalitycznym, co powoduje powstanie reaktywnych form tlenu. Zapewniają one szereg funkcji, w tym możliwość rozłożenia organicznych osadów, zapewniając, właściwości antymikrobowe i przeciwko wirusom otoczkowym na powierzchni szkła.

Pilkington SaniTise™ można poddawać hartowaniu, laminowaniu, gięciu i zespalaniu, co sprawia, że nadaje się ono do wielu zastosowań np.: w fasadach, drzwiach czy oknach.

Szkło antymikrobowe projektowane było z myślą o użytku w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, ale sprawdzi się również w innych lokalizacjach. Doskonale nadaje się do miejsc, w których przebywają duże ilości ludzi np. na dworcach, w szkołach, sklepach czy hotelach. Sprawdzi się również w pojazdach komunikacji publicznej, skutecznie chroniąc przed kontaktem ze szkodliwymi drobnoustrojami.

O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Ewelina Wójcicka, Marketing Communications Coordinator, Pilkington IGP

tel.: +48 22 548 75 03

e-mail: Ewelina.Wojcicka@pl.nsg.com