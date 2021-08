Na co zwrócić uwagę przy wyborze okien

Cena nie jest najważniejsza

Okna są bardziej skomplikowane niż się wydają i wpływają na wiele właściwości użytkowych w domu. Zależy od nich ilość światła wpadającego do wnętrza, grają też ważną rolę w izolacyjności cieplnej i akustycznej. Obecnie mamy dostęp do tysięcy rodzajów przeszkleń i ram okiennych, ale kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze jest cena. Wpływają na nią parametry takie jak rozmiar, materiał, z którego wykonano ramę oraz zastosowane przeszklenia.

Należy jednak pamiętać, że cena nie może i nie powinna być jedynym czynnikiem. Wybór najtańszych dostępnych okien w pierwszej chwili może nam się wydać oszczędnością, ale często jest to pozorne. Źle dobrane, wykonane z tanich i kiepskich materiałów okna to gigantyczne koszty utrzymania, więc zanim przejdziemy do kwestii finansowo-estetycznych, sprawdźmy właściwości techniczne danego modelu.

Kluczowe współczynniki

Podczas wyboru musimy pamiętać o współczynnikach opisujących właściwości okna. Zdecydowanie najistotniejszym jest współczynnik przenikania ciepła U, który określa ilość energii przenikającej przez przegrodę. Jego wysokość dla różnego typu przegród określają Warunki Techniczne. Od początku 2021 roku w wypadku okien i drzwi balkonowych nie powinien on przekraczać 0,9 W/m2K.

Zwrócić należy uwagę na właściwości świetlne szyb. Tu ważne są współczynniki Lt i Lr. Pierwszy określa przepuszczalność światła i wyrażany jest procentowo – im wyższa wartość, tym więcej światła wpada do wnętrza. Drugi określa odbicie, również wyrażany jest w procentach – im wyższa wartość, tym bardziej szkło przypomina lustro.

Ważne są również czynniki wpływające na izolacyjność cieplną i akustyczną szkła. Parametr g określa ilość energii słonecznej przechodzącej przez szybę – im więcej jej przechodzi, tym mniejsza potrzeba dogrzewania mieszkania. W wypadku akustyki musimy zwrócić uwagę na współczynnik R w , który określa stopień ochrony wnętrza przed zewnętrznym hałasem. Im wyższa jego wartość, tym lepiej szkło chroni przed dźwiękami.

Parametry techniczne szkła

Szyba ma zazwyczaj największy udział w powierzchni okna, jest ona jego najbardziej widocznym elementem. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego szkła okno może pełnić różne funkcję. Poczynając od izolacji cieplnej, przez ochronę przed słońcem, po ochronę przed hałasem – wszystko to można osiągnąć za pomocą szyb – mówi Szymon Piróg, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego w Pilkington Polska w podcaście „Na co zwrócić uwagę wybierając okna do domu?”.

Materiały, z którego wykonane są okna, wpływają nie tylko na właściwości użytkowe, ale również na estetykę domu. Obecnie najczęściej wybierane są okna plastikowe, które są względnie tanie oraz umożliwiają swobodne dostosowanie wyglądu do stylu mieszkania. Nieco droższe, ale równie często wybierane ze względu na walory estetyczne, są okna drewniane. Najdroższe są aluminiowe, ale w porównaniu do poprzednich są najbardziej wytrzymałe.

W kwestii kosztów utrzymania zdecydowanie wygrywają okna plastikowe, które nie wymagają żadnych zabiegów poza okresowym myciem. W wypadu okien drewnianych i aluminiowych musimy liczyć się z okresowymi przeglądami i malowaniem, co wpływa na zwiększone wydatki.

Licząc koszty utrzymania, musimy pamiętać nie tylko o bieżącym utrzymaniu, ale również o wpływie okien np. na efektywność energetyczną domu czy jego ogólne bezpieczeństwo. W tej materii nie warto oszczędzać, bowiem zdecydowanie lepiej jest wybrać wysokiej klasy okna z wytrzymałych materiałów, ponieważ początkowe wydatki zwracają się w szybkim czasie.

