Wspólnie celebrujemy Rok Szkła

Szkło – niezwykły materiał

Szkła używamy od zarania dziejów – zanim opracowano technologię jego produkcji, korzystano z pochodzących z wulkanów kawałków obsydianu czy innych, naturalnie zeszklonych fragmentów. Współcześnie ciężko jest wyobrazić sobie życie bez szkła – jest ono stałym i niezbędnym elementem okien, produkuje się z niego butelki i słoiki, a także naczynia kuchenne. Używane jest też w działalności naukowej i artystycznej.

Żeby podkreślić szerokość zastosowań i istotność dla świata, Organizacja Narodów Zjednoczonych na posiedzeniu 18 maja 2021 roku ogłosiła, że rok 2022 będzie Rokiem Szkła. Oficjalne otwarcie odbyło się 11 lutego w siedzibie ONZ w Genewie. Międzynarodowy Kongres ICG odbędzie się w lipcu w Berlinie, a zamknięcie nastąpi w grudniu w Japonii. Przez dwanaście miesięcy na całym świecie odbywać się będą wydarzenia edukacyjne, kulturalne i artystyczne promujące użycie szkła oraz uświadamiające jego znaczenie.

Do tej pory chęć udziału w wydarzeniach związanych z Rokiem Szkła wyraziło 360 firm, 295 instytucji akademickich czy 221 muzeów i galerii sztuki – łącznie ponad 1127 organizacji będzie uczestniczyć w Roku Szkła. Wśród nich spółki, wchodzące w skład NSG Group w Polsce.

Liderzy na rynku

„Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu” – mówi Krzysztof Granicki, prezes Pilkington Polska i Pilkington IGP. – „Od początku naszej działalności pokazujemy, że szkło jest wszechstronnym materiałem. Co istotne współcześnie, w dobie zmian klimatu, jest również w pełni zdatne do recyklingu, więc właściwie używane, może służyć w nieskończoność” – dodaje.

NSG Group właściciel marki Pilkington jest jednym z największych producentów szkła architektonicznego, samochodowego i technicznego na świecie. Produkcja odbywa się w 28 krajach, w których Grupa zatrudnia ponad 27 tysięcy osób. Działalność handlową prowadzi w 105 państwach.

Szyby produkowane przez grupę odznaczają się wielością zastosowań i funkcji. Rozwój technologii produkcyjnej umożliwił m.in. produkcję szkła antymikrobowego Pilkington SaniTise™, które dzięki aktywnej powłoce z tlenków metali eliminuje osiadające na jego powierzchni drobnoustroje, zwiększając bezpieczeństwo sanitarne. Innym przykładem może być szkło Pilkington AviSafe™. Wyposażone jest ono w powłokę wzmacniającą odbicie promieniowania UV, co czyni je widoczne dla ptaków i minimalizuje ryzyko ich kolizji z szybą.

Firma działa również aktywnie na polu zmniejszania swojego wpływu na klimat. W styczniu 2022 roku weszła w życie dziesięcioletnia umowa na zakup energii elektrycznej, którą spółka podpisała z EDP Renewables – zlokalizowana w Polsce farma wiatrowa o mocy 70 MW dostarcza prąd dla NSG UK Enterprises, stanowiąc 51% wykorzystywanej przez oddział energii.

Oprócz tego spółki regularnie angażują się w życie kulturalne miejsc, w których zlokalizowane są ich siedziby. Przykładem może być stała współpraca z miastem Sandomierz, dla którego firma przygotowała Szklany Spacer – sześć szklanych tablic pokazujących historyczny wygląd sandomierskich zabytków, które można na bieżąco porównywać ze stanem współczesnym.

