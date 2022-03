Szkło Pilkington AviSafe™ z nagrodą od IRBS

Po raz kolejny przyznano nagrody w programie Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki. Jednym z wyróżnionych produktów jest produkowane przez NSG Group szkło chroniące ptaki Pilkington AviSafe™.

Rozwiązania pełne innowacji

Organizacją programu IRBS zajmuje się firma Stolarka VIP. Biorą w nim udział przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętą stolarką – producenci maszyn, części, oprogramowania oraz innych elementów. Celem IRBS jest promocja nowoczesnych i wyróżniających się jakością rozwiązań. Wybierając zwycięzców jury zwraca uwagę na kwestie takie jak łatwość użycia produktu, ekologiczność czy wytrzymałość.

W tegorocznej edycji kapituła nagrodziła przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatniego roku wprowadziły na rynek nowy produkt lub rozwiązanie technologiczne. Wśród laureatów znalazła się firma Pilkington Polska, którą doceniono za szkło chroniące ptaki Pilkington AviSafe™.

„Kolejne wyróżnienie w programie IRBS – w 2021 roku otrzymaliśmy nagrodę za szkło antymikrobowe Pilkington SaniTise™ – pokazuje, że nasze produkty cechują się najwyższą jakością i wyznaczają nowe standardy dla rynku” – mówi Ryszard Chłopek, Sales Manager VAP, Pilkington Polska. – „Szkłem chroniącym ptaki chcemy zwracać uwagę na ich los i zagrożenia, z którymi spotykają się każdego dnia. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do poprawy ich bezpieczeństwa, a jednocześnie da architektom nieograniczone możliwości projektowania” - dodaje.

Szkło, które chroni ptaki

Według badań kolizje ptaków z szybami przyczyniają się do śmierci kilku miliardów osobników rocznie. Dzieje się tak, gdyż ptaki widzą świat inaczej niż ludzie i nie są w stanie dostrzec przezroczystej tafli szkła. Pilkington AviSafe™, które pokryte jest specjalną powłoką z wzorem wzmacniającym odbiciem promieniowania ultrafioletowego. Ponieważ ptaki widzą w paśmie UV, powłoka umożliwia dostrzeżenie przeszkody w locie i chroni je przed zderzeniem.

Szkło przeszło pozytywne testy w Mere Sands Wood w Wielkiej Brytanii – na trenie dawnej kopalni piasku obserwuje się około 170 różnych gatunków ptaków. Nie ma ona wpływu na właściwości użytkowe szyby – Pilkington AviSafe™ oferuje niezakłócony widok i dobre wskaźniki izolacyjności cieplnej oraz akustycznej. Może być ono stosowane w szybach zespolonych i łączone z innymi produktami marki Pilkington.

KONIEC





O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

