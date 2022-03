O czym pamiętać urządzając kuchnię?

Ergonomia przede wszystkim

Kuchnia to serce domu – w niej spotykają się członkowie rodziny i spożywają lub przygotowują posiłki. Żeby wspólne przyrządzenie jedzenia przebiegało bez problemów, musi być ona odpowiednio urządzona. Funkcjonalność, łatwość dostępu i ergonomia to kluczowe czynniki w urządzeniu każdej kuchni. Najłatwiej będzie to osiągnąć, dzieląc dostępną przestrzeń na pięć stref, które ułatwią poruszanie się i umożliwią bezproblemowe przygotowanie posiłków:

Strefa zapasów – składają się na nią lodówka, zamrażarka oraz szafki, w których przechowujemy produkty niewymagające chłodzenia.

Strefa przechowywania – w tej części znajdować się będą wszystkie kuchenne utensylia: garnki, naczynia, sztućce, małe AGD.

Strefa przygotowywania – miejsce, w którym będziemy przygotowywać posiłki.

Strefa gotowania – tutaj znajdować się będą kuchenka, piekarnik czy mikrofalówka.

Strefa zmywania – przestrzeń na zlewozmywak, zmywarkę i kosze na śmieci.

Trójkąt roboczy i właściwe wysokości mebli

Kolejną zasadą jest odpowiednie rozplanowanie trójkąta roboczego. Wierzchołkami będą lodówka, zlewozmywak i kuchenka – powinny one znajdować się możliwie blisko siebie. Odległości pomiędzy lodówką i zlewozmywakiem oraz zlewozmywakiem i kuchenką powinny zamykać się w przedziale 120-210 cm, zaś między lodówką a kuchenką 120-270 cm.

Możliwość stworzenia trójkąta roboczego zależy od rozplanowania mebli w kuchni. Jeśli zdecydujemy się na układ jednorzędowy, tracimy możliwość jego zaaranżowania, ale nie powinniśmy zapominać o niewielkich odległościach między kuchennymi strefami. Łatwiej jest organizować go w kuchniach dwurzędowych lub urządzonych w kształt liter L, U czy G. O bliskości lodówki, zlewozmywaka i kuchenki należy pamiętać także wtedy, gdy strefę przygotowywania urządzimy na wyspie.

Następną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest wysokość blatów i szafek. Zasada ich urządzania jest prosta – im wyżsi domownicy, tym wyższe powinny być. Idealna wysokość blatu to między 85 a 95 cm nad podłogą, ale musimy brać pod uwagę wzrost wszystkich użytkowników i iść na kompromisy. By zapewnić niskim osobom dostęp do wysokich szafek, warto zainwestować w niewielkie drabiny lub stołki.

Jak dobrać szkło do kuchni?

Coraz więcej osób decyduje się na pokrycie ścian w kuchni szklanymi panelami zamiast ceramicznych płytek. Szkło nie pochłania zapachów ani tłuszczu, więc jest łatwe do utrzymania w czystości. Do okładzin ściennych wykorzystuje się najczęściej szkło hartowane, co zapewnia wysoką wytrzymałość oraz odporność na działanie temperatury.

Szklane panele nie tylko są łatwe w czyszczeniu i odporne na działanie zewnętrznych czynników, ale również nadają kuchni niezwykłego wyglądu. Gładka powierzchnia szkła sprawia, że wnętrze wygląda niezwykle nowocześnie i lekko. Szkło pokrywające kuchenną ścianę może być przezroczystym tłem dla reszty, ale przy odpowiednim podświetleniu może stać się interesującym akcentem.

Ze względu na bardzo dobre właściwości świetlne – przepuszczalność powyżej 90%, odbicie na poziomie 8%, wysoką transparentność – szkło Pilkington Optiwhite™ użyte w formie paneli nie przekłamuje kolorów ścian, szczególnie tych w jasnych odcieniach i pozwala cieszyć się ich pełnią. Dzięki odpowiednim metodom produkcji udało się wyraźnie zredukować zielonkawy odcień na krawędziach tafli. Szkło to jest często wykorzystywane jako panele gięte na fasadach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć go we wnętrzach.

Szkło to wszechstronny materiał budowlany, a bogata oferta produktów pozwala dobrać jego odpowiedni rodzaj do każdego wnętrza i zastosowania. W aranżacji pomieszczeń może stanowić atrakcyjny element dekoracyjny, który dodatkowo spełnia wiele praktycznych funkcji. Szklane produkty śmiało wkraczają do kolejnych pomieszczeń w naszych domach, z sypialniami i pokojami dziecięcymi włącznie, a nowe typy szkła poszerzają zakres możliwości jego wykorzystania we wnętrzach.

KONIEC





O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Ewelina Wójcicka, Marketing Communications Coordinator, Pilkington IGP

tel.: +48 22 548 75 03

e-mail: Ewelina.Wojcicka@pl.nsg.com