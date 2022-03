„Od piasku do szkła” od 17 marca do obejrzenia w Skierniewicach

Z małego ziarna wiele szkła

Wystawa „Od piasku do szkła” miała swoją premierę w 2020 roku, kiedy to po raz pierwszy można było ją obejrzeć w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Jest ona efektem współpracy między Muzeum, a NSG Group, jednym z największych producentów szkła na świecie. Łączy w sobie sandomierskie tradycje szklarskie, edukacyjne umiejętności muzealników i fachową wiedzę wytwórców. Poza Sandomierzem można ją było oglądać także w Krośnie i Krakowie.

Wspieranie kultury i sztuki od zawsze było dla nas ważne – mówi Mariusz Kołodziej, Dyrektor Sprzedaży Szkła Architektonicznego NSG Group Region Wschodni. – Cieszymy się, że współtworzona przez nas wystawa jest doceniana przez muzealników i zwiedzających, co potwierdzają opinie, które otrzymaliśmy z poprzednich lokalizacji. Mam nadzieję, że przypadnie ona skierniewiczanom do gustu i wierzę, że nie jest to ostatnie miejsce, w którym można ją będzie obejrzeć.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć na ekspozycji m.in. odzież hutniczą czy makietę sandomierskiego pieca float. Oprócz tego znajdą na wystawie mnóstwo informacji opisujących bogatą i barwną historię produkcji szkła w Polsce.

Jedna tafla, tysiąc zastosowań

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach na co dzień zajmuje się działalnością edukacyjną, warsztatową i wystawienniczą. W jego ramach działają: Kinoteatr Polonez, Radio RSC, Akademia Twórczości, Klub Konstancja oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Centrum zajmuje się także promocją regionalnego dziedzictwa kulturowego.

W połowie 2020 roku skontaktowało się z nami Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, które zaproponowało wystawę „Od piasku do szkła”. Po obejrzeniu wirtualnego spaceru uznaliśmy, że chętnie pokazalibyśmy ją mieszkańcom miasta oraz regionu. W Skierniewicach szklarskie tradycje są żywe: od lat funkcjonuje u nas zakład produkcji szkła Pilkington, a w latach 1922-1996 istniała prężnie działająca huta szkła. Współpraca z osobami reprezentującymi grupę NSG przebiega – śmiało mogę użyć tego stwierdzenia – wzorcowo – mówi Agnieszka Kubik-Śliczniak, zastępca dyrektora Centrum Kultury i Sztuki.

W ramach „Od piasku do szkła” przewidziano szereg warsztatów dla dzieci, a także plenerową ekspozycję opisującą historię skierniewickiej huty szkła. Oprócz tego opracowano szklany spacer w formie stałych tablic wystawowych oraz pomysł budowy szklarni miejskiej przy Centrum Kultury i Sztuki. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 17 marca, a już 19 marca w ramach zwiedzania będzie można zobaczyć m.in. pokazy palenia szkła ogniochronnego oraz pękania różnych typów szkła.

