Za szklaną witryną. O zastosowaniu szkła w handlu

Klienci kupują oczami, a odpowiednio zaprojektowana i atrakcyjna wizualnie ekspozycja jest w stanie zachęcić ich do zakupu. Dotyczy to szczególnie witryn sklepowych, które są wizytówką każdego sklepu lub restauracji. Nie tylko zachęcają do wejścia, ale również są dla nas jasną informacją, co możemy w danym miejscu nabyć lub z jakich usług skorzystać.

Projektowaniem witryn zajmują się visual merchandiserzy – specjaliści od sprzedaży wizualnej. Dobierają oni produkty i elementy wystawy tak, by wywołać u potencjalnego klienta odpowiednie wrażenia zmysłowe, które popchną go w stronę zakupu. Visual merchandising łączy w sobie rzemieślniczą precyzję z artystycznym zacięciem – kilka witryn sklepowych zaprojektował m.in. Andy Warhol [1].

Witryna nie tylko ma zachęcać klienta do skorzystania z usług sklepu czy restauracji, ale również powinna spełniać stosowne wymogi techniczne. Do ich projektowania używa się różnorodnych materiałów, a projektanci twórczo wykorzystują zastane elementy i włączają je w swój projekt. Jest jednak jedno tworzywo, bez którego nie może się obejść żadna witryna sklepowa – tym tworzywem jest szkło.

Jakie jest najlepsze szkło do witryn?

Odpowiednio dobrane przeszklenie jest w stanie uwypuklić zalety oferowanych produktów i zainteresować nimi potencjalnych klientów. Transparentność szkła ma znaczenie nie tylko dla sklepikarzy, ale również dla restauratorów. Jeśli lokal znajduje się np. w miejscu z przepięknymi widokami, właściciel powinien zrobić wszystko, by je uwydatnić i umożliwić obserwację otoczenia z wnętrza lokalu.

Witryna nie tylko jest wizytówką danego miejsca, ale również pierwszą linią obrony przed złodziejami czy pożarem. Stosowane w niej szkło powinno odznaczać się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także posiadać odpowiednio wysoką, zgodną z normami klasę ogniową. Najlepiej jest łączyć różne funkcje szkła w szybach zespolonych, co da nam zarówno niezaburzony widok, jak i wysoki stopień ochrony – mówi Magdalena Skoczyńska, Dyrektor Sprzedaży Produkcji Podstawowej Pilkington Polska.

Szkło w witrynach powinno cechować się odpowiednio dużą przepuszczalnością światła. Im więcej wpada go do wnętrza lokalu, tym lepiej doświetlone są produkty, a zatem wzrasta prawdopodobieństwo, że klient wejdzie do środka. Ważna jest także redukcja odbicia światła, żeby szkło nie działało jak lustro.

Cechy szkła do witryn

Przeszklenia witrynowe powinny odznaczać się wysoką przepuszczalnością światła, co nie tylko doświetli frontową ekspozycję, ale również może zmniejszyć opłaty za sztuczne oświetlenie. Taką cechę posiada szkło antyrefleksyjne Pilkington OptiView™ Protect OW. Ogranicza ono zewnętrzne i wewnętrzne odbicie światła do 2%, a także zatrzymuje 99% promieniowania UV. Wyróżnia się także przepuszczalnością światła wynoszącą ponad 90%. Zastosowano je np. w jednym z prestiżowych butików we Florencji [2].

Witryna jest też pierwszą linią ochrony przed włamaniem. W tym celu stosuje się szyby laminowane w odpowiedniej klasie ochronności. Jednym z dostępnych na rynku produktów antywłamaniowych jest Pilkington Optilam™, który wyróżnia się wysoką odpornością na uderzenia. Wybierając szyby laminowane z różnymi powłokami możemy zyskać dodatkowe funkcje. Chroniąc sklep przed włamaniem przy okazji zyskujemy izolację cieplną, ochronę przed słońcem, a jednocześnie ochronę akustyczną. Laminowane szyby skutecznie izolują przed dobiegającym z zewnątrz hałasem. Ze szkieł antywłamaniowych można także wykonywać gabloty, a dodatkowa powłoka antyrefleksyjna doskonale wyeksponuje ich zawartość.

Możliwość łączenia różnych typów szkła w szybach zespolonych sprawia, że można je dostosować do indywidualnych wymagań każdego odbiorcy. Pewnym jest jednak, że szkło witrynowe powinno cechować się wysoką przepuszczalnością światła i niewielkim odbiciem, a także bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Ciekawie zaprojektowana i profesjonalnie wykonana witryna będzie wizytówką każdego sklepu.

