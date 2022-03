W zdrowym ciele zdrowy duch. O współpracy biznesu i sportu

Sport i biznes działają podobnie

Aktywność fizyczna i regularne uprawianie sportu niosą za sobą liczne korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Wyszczuplają sylwetkę, wzmacniają siłę i odporność organizmu oraz mają pozytywny wpływ na psychikę. Ćwiczenia sprzyjają produkcji endorfin, które poprawiają samopoczucie oraz działają antystresowo i zwiększają zdolności poznawcze.

Korzyści płynące ze sportu dostrzegają także przedsiębiorstwa. Pracownicy uprawiający jakąkolwiek dyscyplinę są bardziej z reguły zmotywowani i produktywni. Nic więc dziwnego, że firmy promują w swoich środowiskach pracy zdrowy styl życia i regularną dawkę ruchu – poprawia to samopoczucie pracowników oraz wpływa na osiągane wyniki.

Sukces zarówno w sporcie, jak też w biznesie, osiąga się za pomocą podobnych czynników i aktywności. Sportowcy podkreślają, że w podążaniu do wygranych najważniejsze są plan, samodyscyplina, umiejętność wyciągania wniosków z porażek oraz utrzymanie stabilnego poziomu motywacji. Te same zasady można z powodzeniem stosować w biznesie – mówi Natalia Kubowicz, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w NSG Group w Polsce.

Sponsoring sportowy – obopólne korzyści

Światy biznesu i sportu od wielu lat przeplatają się ze sobą, czasami tworząc nierozerwalną całość. Najlepszym przykładem jest sport zawodowy, w którym zawodnicy zarabiają na życie, uprawiając konkretną dyscyplinę. Często otrzymują oni poprzez sponsoring wsparcie materiałowe i finansowe ze strony różnych firm, stając się ich ambasadorami. Ma to obopólne korzyści – zawodnik może całkowicie skupić się na treningach i zawodach, a przedsiębiorstwo może promować swoją działalność i potencjalnie pozyskiwać nowych klientów.

Sponsoring jest szczególnie istotny w wypadku sportów mniej popularnych niż piłka nożna czy koszykówka. Jest on też ważny dla osób niepełnosprawnych, które zawodowo lub amatorsko uprawiają sport, gdyż niejednokrotnie nie mogą one liczyć na tak szerokie wsparcie jak sportowcy pełnosprawni. Jedną z firm, która sponsoruje zarówno sporty niszowe, jak i sportowców niepełnosprawnych jest NSG Group w Polsce.

Od lat udziela wsparcia Jackowi Czechowi, paraolimpijczykowi, który pokazuje, że swoje ograniczenia można przezwyciężać bez względu na wszystko, a wytrwałe dążenie do celu przynosi owoce. Jacek Czech uprawia pływanie, w którym odniósł wiele sukcesów – do największych należą srebrny medal Mistrzostw Świata w Londynie w 2019 roku oraz złoto, srebro i brąz zdobyte podczas Mistrzostw Europy w Dublinie w 2018 roku.

Oprócz tego firma sponsoruje Karolinę Kołeczek, polską lekkoatletkę specjalizującą się w biegach płotkarskich. Dwa razy zdobyła ona srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy – w 2013 roku w Tampere i w 2015 roku w Tallinnie. Wsparcie od firmy otrzymuje także wioślarz Wiktor Chabel, czterokrotny medalista Mistrzostwa Europy oraz wicemistrz świata z 2019 roku.

Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej znajdują się wysoko na liście pozabiznesowych celów naszej firmy – mówi Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland. – Promujemy sport nie tylko pośród naszych pracowników, ale również angażujemy się we wspieranie lokalnych drużyn sportowych. Zaangażowanie w sprawy lokalne jest dla nas niezwykle ważne i robimy wszystko, żeby być dobrym sąsiadem dla działających w naszej okolicy klubów i zespołów. Wierzymy, że sport jest doskonałym narzędziem do budowania więzi oraz rozwiązywania problemów społecznych. Od wielu lat wspieramy finansowo i materiałowo m.in. klub tenisa stołowego KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Cieszymy się również, że możemy uczestniczyć w kreowaniu sukcesów osiąganych przez zawodników!

Kiedyś zakładowe kluby, dziś globalne marki

Uprawianie sportu wyrabia pozytywne nawyki takie jak terminowość czy umiejętności współpracy i wyznaczania sobie celów. Wspólne ćwiczenia działają integrująco, poprawiając stosunki pomiędzy pracownikami oraz dając możliwość wspólnego spędzania czasu. Dostrzeżono to dziesiątki lat temu – na przełomie XIX i XX wieku powstało mnóstwo zakładowych klubów sportowych, których pierwotnym założeniem była promocja zdrowia pośród pracowników. Po latach przekształciły się one w zawodowe, odnoszące sukcesy kluby. Przykłady najłatwiej znaleźć w piłce nożnej – w ten sposób zaczynały np. Arsenal Londyn czy PSV Eindhoven.

Współcześnie wiele firm dofinansowuje pracownikom udział w zajęciach sportowych, a niektóre, zwłaszcza większe, prowadzą własne sekcje sportowe. Poza będącymi obecnie standardem na rynku pracy kartami umożliwiającymi wstęp do siłowni, basenów czy salonów fitness, wielu pracodawców decyduje się też na bardziej bezpośrednią pomoc w uprawianiu sportu. Dla przykładu, pracownicy NSG Group w Polsce mogą korzystać ze wsparcia trenera personalnego online w ramach Global Charity Race.

Zawody sportowe – szansa dla wszystkich

Często spotykanym zwyczajem jest także organizacja zawodów sportowych – przykładem mogą być spartakiady pracowników danej branży. Niejednokrotnie firmy same organizują zawody lub zajmują się ich sponsoringiem. Często spotykanym zwyczajem jest cykliczna organizacja wewnętrznych zawodów sportowych, które mają na celu zachęcić pracowników do aktywności fizycznej i budować więzi między nimi. Dla przykładu NSG Group co dwa lata organizuje Olimpiadę NSG Group. Pracownicy wszystkich oddziałów spółki w Polsce uczestniczą w zawodach w jednej z sześciu dyscyplin, a w trakcie wspólnego wyjazdu mają okazję nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale również nawiązać nowe przyjaźnie.

Organizacja zawodów sportowych to także okazja dla firm na nawiązanie współpracy z sektorem publicznym oraz innymi spółkami. Jednym z przykładów może być sponsorowany przez NSG Group, a współorganizowany przez MOSiR-y w Sandomierzu i Tarnobrzegu Bieg Szklarski, który od kilku lat rozgrywa się na ulicach Sandomierza i Tarnobrzegu. Biorą w nim udział nie tylko pracownicy NSG Group, ale również amatorscy i zawodowi biegacze z kraju i zagranicy.

Jak widać, współpraca pomiędzy światami biznesu i sportu jest szeroka oraz może przybierać różne formy. Zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, korzystają ze wsparcia firm, mogąc bez przeszkód trenować swoją dyscyplinę. Z kolei przedsiębiorstwa zyskują ambasadorów oraz mogą promować swoją działalność. Z roku na rok rośnie rola promocji zdrowego trybu życia, a pracownicy wymagają od miejsc pracy wsparcia dla aktywności sportowej. To również ma obopólne korzyści, gdyż uprawianie sportu zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki firm.