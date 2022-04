Wiosenne porządki łatwiejsze niż myślisz

Plan to podstawa

Wiosenne porządki to nie tylko tradycja, ale również konieczność. Zima nie jest łaskawa szczególnie dla zewnętrznych elementów domu, których stan mógł się nadwerężyć z powodu wilgoci, niskich temperatur czy zalegającego śniegu. Wiosenne słońce może również uwidocznić nagromadzony w trakcie zimy kurz. To także dobry moment na przejrzenie szaf i szuflad – możliwe, że zalegają w nich nieużywane rzeczy.

Jak zabrać się do wiosennych porządków? Przede wszystkim należy dokładnie zaplanować zadania. Pozwoli to uniknąć chaosu i jeszcze większego bałaganu. Pamiętajmy też, że dokładne sprzątanie domu zajmuje dużo czasu, więc dobrze jest przeznaczyć na nie cały dzień. Przygotowanie planu jest proste – najpierw dzielimy dom na pokoje. Następnie do każdego pomieszczenia przypisujemy listę niezbędnych zadań. Kolejnym krokiem jest zebranie środków czystości i skrupulatne wykonywanie każdego działania.

Czyszczenie domu zaczynamy od najwyżej położonych miejsc i pomieszczeń, po czym stopniowo schodzimy w dół. Wiosenne porządki to dobry czas na pozbycie się zbędnych rzeczy. Zniszczone ubrania można przerobić na ścierki, a stare lub za małe oddać potrzebującym. Podobnie sprawa ma się z gromadzonymi na przestrzeni lat bibelotami. Przy każdym warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę jest nam potrzebny – nieużywane rzeczy można oddać innym lub sprzedać.

Jak przygotować środki czyszczące

Warto pamiętać, że nie musimy inwestować w profesjonalne preparaty do czyszczenia. Owszem, w niektórych sytuacjach (np. zanieczyszczenia biologiczne na balkonie) mogą okazać się one niezbędne, ale w wielu wypadkach warto postawić na domowe metody. Trochę ciepłej wody, ocet, pasta z sody oczyszczonej, płyn do naczyń, gąbka, szczotka i ścierka w zupełności wystarczą, żeby wysprzątać do czysta całe mieszkanie.

Przygotowanie domowych środków czystości jest prostsze, niż się wydaje. Wystarczy zmieszać wodę z octem w proporcjach 1:1 (dla lepszego zapachu można dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego). Do przygotowania pasty z sody oczyszczonej wystarczy wymieszać ją z wodą w proporcjach 3:1. Nadaje się ona do usuwania przypalonego brudu i czyszczenia fug. Żeby uzyskać lepsze efekty, zastosujmy wodę destylowaną albo przestudzoną wodę przegotowaną.

Szkło samoczyszczące – rozwiązanie mycia okien

Jednym z największych problemów w trakcie wiosennych porządków jest mycie okien. Zajmuje mnóstwo czasu, zwłaszcza jeśli mieszkamy w jednorodzinnym domu. Wymaga też pewnej wprawy, żeby na szybach nie zostały zacieki i smugi. Aby bez problemów umyć okna, wystarczy pamiętać o kilku radach.

Poczekajmy na odpowiednią pogodę. Mycie okien w słoneczny dzień może prowadzić do powstania smug – słońce przyspiesza czas wysychania mokrej powierzchni. Najlepiej będzie myć okna w ciepły, ale pochmurny dzień.

Użyjmy roztworu wody i octu – usunie wszystkie zabrudzenia!

Nie używamy gazet. Papier gazetowy jest szorstki i może porysować szklaną powierzchnię. Najlepiej sprawdzą się nylonowe rajstopy lub ściereczki z mikrofibry.

Z kolei, żeby znacząco ograniczyć konieczność mycia szyb oraz zmniejszyć zużycie wody w domu, warto już na etapie planowania domu rozważyć zakup okien z szybami samoczyszczącymi Pilkington Activ™, szczególnie tych dachowych. Pokryte jest ono powłoką z TiO 2 , która pod wpływem promieniowania UV rozkłada osiadające na szkle zanieczyszczenia organiczne na mniejsze części. Zabrudzenia są zmywane przez deszcz lub strumień wody.

Pokrywająca szkło powłoka, żeby działać poprawnie, musi się aktywować – w tym celu wystarczy około pięciu dniu wystawienia na działanie światła dziennego. Po tym czasie jest gotowa do działania. Szkło samoczyszczące nie wyeliminuje całkowicie konieczności mycia okien – raz na jakiś czas trzeba spłukać je strumieniem wody, ale na tym nasza aktywność się kończy. Resztę wykonuje powłoka, która działa również w nocy i pochmurne dni, gdyż potrzebuje jedynie minimalnej ilości promieniowania UV.

Tego typu rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w domach jednorodzinnych, gdzie powierzchnia okien jest większa niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Szkło samoczyszczące idealnie nadaje się także do oranżerii i przeszklonych tarasów.

Pamiętajmy o zewnętrznych elementach

Jeśli posiadamy dom, pamiętajmy, że wiosenne porządki powinny objąć również jego zewnętrzną część. Działają tutaj te same zasady, co przy sprzątaniu wnętrza – dokładne planowanie i czyszczenie od góry do dołu. Pamiętajmy jednak, że wyczyszczenie zewnętrznych elementów będzie wymagać silniejszych środków czystości niż woda z octem.

Bez względu na rozmiar mieszkania odpowiedni plan i wcześniejsze przygotowanie środków czyszczących pozwolą nam na skuteczne uporządkowanie wszystkich pomieszczeń. Pamiętajmy też, żeby nie załamywać się trudnościami i konsekwentnie realizować kolejne punkty planu. W tej sytuacji, zanim się obejrzymy, mieszkanie będzie lśnić czystością!

