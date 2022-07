Może to jej urok, może to szkło? O zastosowaniu szkła w kosmetykach

Czym są kosmetyki

Ludzie od zawsze wyrażają się poprzez makijaż i stosują kosmetyki. Przez wiele wieków różne metody upiększania ciała za pomocą specjalnych preparatów nie tylko poprawiały wygląd używających je osób, ale również były wskaźnikiem ich pozycji społecznej. Miały też znaczenie w kulturze i rytuałach – przez wieki aktorzy w teatrach pokrywali twarze wyrazistym makijażem, a wiele kultur wykształciło barwy wojenne – makijaż nakładany przed bitwą.

Kosmetyki to produkty służące do pielęgnacji, ochrony i upiększania ciała. Obecnie kwestie prawne związane z ich produkcją i dystrybucją regulują ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego przyjęte 24 marca 2009 roku. Kosmetyki podzielić można ze względu na różne zastosowania. Na rynku znaleźć można produkty przeznaczone do konkretnych części ciała, ale dzieli się je również ze względu na grupę docelową oraz funkcję. Innym sposobem podziału produktów kosmetycznych jest zastosowanie.

Czy można wykonać makijaż ze szkła?

Szeroko stosowaną i rozpowszechnioną kategorią kosmetyków są preparaty przeznaczone do makijażu. W tej grupie znajdziemy m.in. pomadki, szminki, podkłady czy lakiery do paznokci. Do ich produkcji wykorzystuje się najprzeróżniejsze składniki. Dla przykładu pudry zawierają nośniki i pigmenty bazowe, którymi mogą być takie substancje jak talk, dwutlenek tytanu czy kaolin. Oprócz tego w pudrach stosowane są także filtry UV, poprawiające aplikację emolienty oraz konserwanty, które chronią je przed działaniem wilgoci.

Mody w makijażu zmieniają się z sezonu na sezon, ale niektóre style są ponadczasowe. Jednym z nich jest podkreślanie naturalnego rozświetlenia twarzy. Aby zapewnić skórze blask, niezbędne będzie zastosowanie kosmetyków o konkretnych właściwościach optycznych. Do tego celu świetnie sprawdzą się pudry i podkłady zawierające w swoim składzie mikroskopijne płatki szklane. Choć nie jest to materiał, który przychodzi do głowy jako pierwszy, gdy mowa o makijażu, są one stosowane ze względu na ich właściwości fizyczne i optyczne. Nadają one skórze połysk i rozpraszają światło, a ze względu na mikroskopijne rozmiary i formę proszku mogą stanowić bazę dla podkładów i pudrów.

Jednym z dostępnych na rynku produktów zawierających w składzie płatki szklane jest puder MAR’VINA® produkowany przez NSG Group. W jego skład wchodzą m.in. płatki SILKYFLAKE® wyprodukowane na bazie szkła borokrzemianowego. Oprócz tego puder ten zawiera pokryte dwutlenkiem tytanu płatki Natutect®, które odbijają promieniowanie bliskie podczerwonemu oraz zamknięte w krzemowej strukturze pigmenty i-NAFLECS®, które rozpraszają światło, co zapewnia niecodzienny efekt.

Podkreśl kontury twarzy szkłem

Kolejnym trendem w makijażu jest strobing. Pod tym pojęciem rozumiemy konturowanie twarzy, którego celem jest wizualne odmłodzenie wyglądu. Strobing odznacza się dyskretnością i zastosowaniem niewielkiej ilości kosmetyków, które mają tylko podkreślić naturalny wygląd, a nie go przytłoczyć.

Również samo konturowanie twarzy, aby uwydatnić jej najlepsze cechy, jest obecnie promowane przez wiele osób zajmujących się makijażem. Kluczem do sukcesu są nie tylko umiejętności, ale również umiejętne stosowanie rozświetlaczy i pigmentów. Kosmetyki muszą odznaczać się dobrymi właściwościami optycznymi oraz być bezpieczne dla skóry – do tego celu również sprawdzą się preparaty zawierające w sobie szkło.

Przykładem tego typu kosmetyków są pigmenty efektowe METASHINE®, które produkuje się z użyciem mikroskopijnych amorficznych płatków szklanych. Zapewniają one gładkość podkładu, a także nie zawierają alkaliów i metali ciężkich, co czyni je bezpiecznymi dla skóry. Poza kosmetykami sprawdzi się ono również w produkcji farb, atramentów czy pokryć do sztucznej skóry. Różnokolorowe pigmenty można zobaczyć na wystawie „Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie” w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Świat szkła wspiera świat beauty

Producenci szkła pomagają branży beauty nie tylko tworząc wysokiej jakości materiały, ale również angażując się w pokazy mody czy warsztaty kosmetyczne. Dla przykładu, z okazji Międzynarodowego Roku Szkła NSG Group, właściciel marki Pilkington, wspiera szereg działań promujących użycie szkła we wszystkich aspektach naszego życia. Jedną z akcji jest wsparcie organizacyjne i finansowe Nadwiślańskiego Tygodnia Mody w Sandomierzu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że szkło i branża beauty są na dwóch przeciwległych końcach, ale po uważniejszym wglądzie okazuje się, że ich drogi przecinają się w wielu miejscach. Szkło, dzięki swoim właściwościom optycznym i fizycznym, świetnie sprawdza się jako składnik kosmetyków do makijażu, które są w stanie wydobyć najmniejsze szczegóły urody modelek i modeli.

KONIEC





O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Natalia Kubowicz, Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej NSG Group w Polsce

tel. +48 514 863 601

e-mail: natalia.kubowicz@pl.nsg.com

Ewelina Wójcicka, Kierownik ds. komunikacji marketingowej NSG Group w Polsce

tel. +48 601 289 375

e-mail: ewelina.wojcicka@pl.nsg.com