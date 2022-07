Kolej na ptaki w Solinie

Solina – atrakcja Bieszczad

Pierwszy raz wzmiankowana w 1426 roku wieś Solina od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Bieszczadach. Bliskość gór sprawia, że jest to częsty punkt wypadowy dla wielu wycieczek udających się w tę część Polski. Poza pieszymi lub rowerowymi eskapadami po porośniętych lasami szczytach Solina jest również świetnym miejscem dla fanów sportów wodnych ze względu na znajdujące się w pobliżu Jezioro Solińskie, które powstało w wyniku budowy Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

Zapora w Solinie od wielu lat stanowi atrakcję turystyczną. Roztacza się z niej piękny widok na okoliczne góry, ale jest ona również sama w sobie celem dla miłośników inżynierii wodnej. Jest ona także w pewien sposób dziełem sztuki – w 2015 roku powstał na niej ekologiczny mural wykonany przez Przemysława Truścińskiego. Wykonał go w technice clean (reverse), która polega na myciu zabrudzonej powierzchni tak, aby oczyszczone partie ułożyły się w rysunek. Mural przedstawia zamieszkujące Bieszczady zwierzęta i rośliny.

Bogata awifauna Bieszczad

Zapora oparta jest o szczyty Plasza i Jawor, a jej okolice słyną z bogatej i różnorodnej fauny oraz flory. W pobliżu znajdują się dwa rezerwaty – Nad Jeziorem Myczkowieckim i Przełom Sanu pod Grodziskiem. Znaleźć w nich można niespotykane nigdzie indziej rośliny takie jak kruszczyk szerokolistny czy tojad mołdawski.

Okolice zapory są także domem dla ponad 130 gatunków ptaków. Spotkać tu można orliki krzykliwe, jastrzębie i krogulce. Z kolei na Jeziorze Solińskim można obserwować rzadkie ptaki wodne takie jak bielaczki czy rybitwy czarne. Poza tym okolicę licznie zamieszkują różne gatunki ptaków śpiewających.

Kolizje ptaków z szybami – współczesny problem

Choć ptaki na przestrzeni wieków przystosowały się do przekształcanego przez ludzi środowiska i nauczyły się koegzystować, są cały czas narażone na wiele niebezpieczeństw. Jednym z największych, ale często niezauważanych, problemów są kolizje ptaków z szybami, które w samych tylko Stanach Zjednoczonych rocznie prowadzą do śmierci miliarda osobników[1]. Jeśli chodzi o Polskę, ze względu na brak badań w tym zakresie ciężko jest oszacować dokładną liczbę, ale można założyć, że co najmniej kilka milionów ptaków rocznie ginie z powodu kolizji z szybami.

Przyczyny zderzeń ptaków z szybami są złożone. Eksperci wyróżniają trzy efekty prowadzące do tego: efekt lustra (szkło odbija obraz, tworząc złudzenie realności), efekt przezroczystości (ptaki nie są w stanie dostrzec transparentnej bariery) oraz efekt latarni morskiej (odbijające się od szkła światło dezorientuje ptaki). Należy do tego dodać odmienny sposób widzenia ptaków. Ze względu na budowę anatomiczną czaszek mogą one nie widzieć tego, co znajduje się przed nimi, a największą rozdzielczość mają w bocznych polach widzenia. Widzą one w innym zakresie świetlnym niż ludzie, więc niejednokrotnie nie są one w stanie dostrzec przezroczystej tafli szkła – mówi Ryszard Chłopek, kierownik sprzedaży produktów specjalnych w Pilkington Polska.

Szkło chroniące ptaki w Solinie

Ponieważ okolice Soliny charakteryzują się bogatą awifauną, a także znajdują się na trasie jednego z korytarzy migracyjnych, niezbędne było zabezpieczenie potrzeb zarówno ptaków, jak i turystów. Stacje kolei gondolowej PKL znajdują się w zalesionym, zamieszkałym przez dziesiątki ptaków, terenie i charakteryzują się nowoczesną architekturą w dużej mierze korzystającą ze szkła.

Aby ochronić żyjące w pobliżu ptaki, zdecydowano się na użycie szkła Pilkington AviSafe™. Jest ono pokryte specjalną powłoką zwiększającą odbicie promieniowania ultrafioletowego, które ptaki widzą doskonale.

Dla ludzi szkło Pilkington AviSafe™ wygląda i działa jak każde inne szkło, oferując dobrą widoczność oraz komfortową przepuszczalność światła. Zostało ono zastosowane w fasadach stacji kolejki gondolowej w połączeniu ze szkłem Pilkington Suncool™ 70/35 oraz Pilkington Optilam™, co zapewnia należytą izolacyjność cieplną, ochronę przed słońcem i bezpieczeństwo - dodaje Ryszard Chłopek, kierownik sprzedaży produktów specjalnych w Pilkington Polska.

Właściwe planowanie i dobór dopasowanych do sytuacji rozwiązań są w stanie zapewnić komfort wszystkim użytkownikom danego budynku. W tym wypadku zastosowanie odpowiedniego szkła pozwala chronić ptaki przed zderzeniami, a turystom gwarantuje niezapomniane wrażenia z wizyty w Solinie.

Informacje na temat nowego ośrodka turystycznego Grupy PKL i PFR w Solinie znajdują się na stronie www.pkl.pl

