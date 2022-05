Organizowany od 2018 roku Bieg Szklarski wpisał się w już sportowy kalendarz Sandomierza i Tarnobrzegu. Od samego początku organizatorem biegu jest NSG Group, jeden z największych producentów szkła na świecie. Nazwa nawiązuje nie tylko do działalności firmy, ale również do bogatej historii hutnictwa szkła na ziemi sandomierskiej.

Edycja 2022 będzie miała miejsce 25 września. W ramach zawodów uczestnicy pobiegną na trzech dystansach. Bieg Główny odbędzie się na trasie o długości 25 km, a zawodnicy, tak jak w pierwszej edycji, wystartują w zakładzie Pilkington Automotive Poland w Chmielowie, zaś zakończą w Pilkington Polska w Sandomierzu. Kolejnym biegiem będzie Szklana 5-tka. Pięciokilometrowy bieg odbędzie się na trasie Stadion Sandomierz – Pilkington Polska w Sandomierzu.

Tegoroczną nowością jest możliwość udziału w Biegu Wirtualnym. Ponieważ filie NSG Group znajdują się w całym kraju, organizatorzy udostępnili możliwość biegu w wybranej przez siebie trasie na jednym z trzech dystansów obowiązujących w Biegu Szklarskim.

W trakcie Biegu Szklarskiego zbierane będą pieniądze na fundację Happy Kids. Środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie i sfinansowanie działań takich jak pomoc w ewakuacji, pozyskanie miejsc pobytu czy organizacja transportu. W tym roku organizatorzy Biegu wychodzą również do dzieci – w jego ramach odbędzie się seria biegów na dystansach 100-800 m, których uczestnikami będą dzieci

w wieku od 5 do 12 lat. Otrzymają one pamiątkowe medale i będą miały dostęp do bufetu.

W tych szczególnych czasach zwracamy uwagę na pomoc najbardziej potrzebującym

i poszkodowanym – mówi Józef Banaś, pracownik Pilkington Automotive Poland

i organizator biegu. – Chcemy pomagać w każdy możliwy sposób. Sport ma moc łączenia ludzi i wierzymy, że dzięki jego magii uda nam się uzbierać rekordową kwotę, którą przekażemy na pomoc ukraińskim dzieciom. Wiemy, że wspólnymi siłami da się osiągnąć wszystko.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal, zaś na mecie czekać będą owoce i posiłki regeneracyjne. Zwycięzcy otrzymają nagrody, a spośród uczestników rozlosowane zostaną podarunki rzeczowe.

Szczegóły oraz regulamin znaleźć można na stronie internetowej Biegu (www.biegszklarski.pl), fanpage’u na Facebook (https://pl-pl.facebook.com/biegszklarski/), a także u organizatorów pod numerem 605 192 289. Zapisy dostępne są pod adresem https://biegszklarski.pl/zapisy.

O firmie:

NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w trzech podstawowych sektorach: Motoryzacyjnym, Architektonicznym i Nowych Technologii. Sektor architektoniczny dostarcza szkło do zastosowań architektonicznych, energii słonecznej oraz innych sektorów. Sektor motoryzacyjny obsługuje rynek oryginalnego wyposażenia (OE) i części zamienne (AGR). Nowe Technologie to sektor obejmujący zróżnicowane i złożone procesy biznesowe

i produkcyjne takie jak soczewki, światłowody do drukarek i skanerów, specjalistyczne włókno szklane służące do produkcji kordów stosowanych w paskach rozrządu oraz płatki szklane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl.

